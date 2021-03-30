Италия вводит пятидневный карантин для приезжающих из Евросоюза

https://static.news.ru/photo/df48ee60-9150-11eb-8fce-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На период предстоящих пасхальных праздников в Италии объявлен мини-локдаун. Приезжающие из стран Евросоюза должны будут иметь при себе отрицательные результаты теста на коронавирус и проходить пятидневный карантин по прибытии. Соответствующее распоряжение должен подписать 30 марта министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца.

Как сообщает агентство ANSA, все прибывающие из стран ЕС после пятидневного карантина должны будут повторно сдать тест на коронавирус. Для лиц, прибывающих в Италию из стран, не входящих в ЕС и Шенгенскую зону, предусмотрен двухнедельный карантин.

В данный момент въезд в страну разрешён только по причинам, связанным с работой, лечением и учёбой. Туризм в стране запрещён, как и передвижение для жителей внутри страны. При этом, по данным СМИ, некоторые итальянцы отправляются в туристические поездки за границу. Одним из популярных направлений является Испания, где приезжим европейцам достаточно иметь отрицательный тест на коронавирус.

Как писал NEWS.ru, рост числа заразившихся коронавирусом заставил власти Словении ужесточить режим карантина в период с 1 по 11 апреля и временно ограничить право на выезд из страны. В Словении во время локдауна снова закроют все детские сады, школы и университеты. В сфере услуг работать разрешили только продовольственным магазинам, аптекам, банкам, почтовым отделениям, АЗС и автосервисам. Запрещены любые собрания. Сохранится действующий с 22:00 до 05:00 комендантский час. Также ограничивается передвижение по стране — выезд за пределы региона проживания будет возможен лишь при наличии веской причины. Исключением станет 4 апреля, день католической Пасхи.