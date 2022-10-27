Италия впервые стала главным европейским покупателем товаров из России

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По итогам июля Италия впервые стала основным покупателем товаров из России в ЕС. Страна обогнала по этому показателю Германию. Италия заняла лидирующую позицию впервые за 20 лет, пишут журналисты РИА Новости, ссылаясь на информацию национальных статистических ведомств.

Импорт российских товаров в Италию за июль в денежном выражении составил €3,04 млрд. На втором месте расположилась Германия. В ФРГ купили отечественные товары на €2,9 млрд.

Третью позицию заняли Нидерланды. Эта страна импортировала российские товары на €1,6 млрд. Четвертое место заняла Чехия (€1,4 млрд), а замыкает пятерку Польша (€1,1 млрд).

Основным экспортером в Россию из ЕС при этом остается Германия. Государство на территорию России поставило товары на €1,02 млрд. Италия заняла вторую строчку (€511,5 млн).

Ранее стало известно, что Япония в сентябре увеличила экспорт медицинских изделий в Россию на 578,2%. По итогам первого полугодия 2022 финансового года, начавшегося 1 апреля, экспорт медизделий увеличился на 258,6%.

Как рассказали в японском Минфине, общий объем экспорта в Россию в сентябре снизился на 31,4%, а импорта — на 6,5%.