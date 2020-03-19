https://static.news.ru/photo/6ca585e8-69c0-11ea-8f23-fa163e6e4271_660.jpg Фото: Massimo Paolone/Global Look Press

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил о намерении властей продлить срок действия ограничительных мер, введённых из-за пандемии коронавируса, а также расширить их.

Политик пояснил, что вернуться к нормальной жизни население сможет лишь после того, как ежесуточное число пациентов, которым диагностируют инфицирование COVID-19, начнёт снижаться хотя бы в процентном соотношении, пишет Corriere Della Sera.

В Италии жертвами коронавируса, распространяющегося воздушно-капельным путём, стали более 2970 человек, а общее число выздоровевших пациентов превысило 4000, сообщал NEWS.ru.