Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил о намерении властей продлить срок действия ограничительных мер, введённых из-за пандемии коронавируса, а также расширить их.
Политик пояснил, что вернуться к нормальной жизни население сможет лишь после того, как ежесуточное число пациентов, которым диагностируют инфицирование COVID-19, начнёт снижаться хотя бы в процентном соотношении,
В Италии жертвами коронавируса, распространяющегося воздушно-капельным путём, стали более 2970 человек, а общее число выздоровевших пациентов превысило 4000, сообщал NEWS.ru.
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