Италия признала убийство Каддафи ошибкой Глава МИД Италии назвал убийство Каддафи причиной нестабильности в Африке

Фото: z03/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Муаммар Каддафи

Убийство лидера Ливии Муаммара Каддафи в 2011 году стало серьезной ошибкой со стороны стран Запада, заявил глава Министерства иностранных дел Италии Антонио Таяни. По его словам, которые приводит агентство ANSA, смерть главы государства привела к политической нестабильности на территории Африки.

Он, возможно, не был поборником демократии, но как только он был убит, в Ливию и в целом в Африку пришла политическая нестабильность, — заявил итальянский дипломат.

Отмечается, что Таяни уже неоднократно выступал с критикой убийства Каддафи. В 2022 году он заявил, что это событие стало одной из причин усиления миграционного кризиса в странах Евросоюза. Кроме того, убийство Каддафи привело к укреплению ряда террористических организаций, действующих в Африке и на Ближнем Востоке.

Муаммар Каддафи — бывший глава Ливии, правивший страной на протяжении 42 лет. В 2011 году после серии антиправительственных выступлений он был отстранен от власти. В октябре того же года Каддафи убили в окрестностях города Сирт.

Как сообщалось ранее, правительство национального единства Ливии ввело режим ЧП после столкновений в городе Триполи. Заместитель главы правительства Рамадан Ахмед Бужина призвал жителей страны к перемирию.