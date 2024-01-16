Италия примет на лечение около сотни палестинских детей

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Италия примет на лечение около сотни тяжелобольных палестинских детей, сообщается на сайте Минобороны республики. Об этом решении стало известно в ходе встречи министра обороны Италии Гвидо Крозетто с его французским коллегой Себастьяном Лекорню.

Италия примет около ста палестинских детей, страдающих от серьезных осложнений. Дети в сопровождении своих семей получат медицинскую помощь в некоторых больницах на территории страны, — говорится в пресс-релизе ведомства.

В итальянском ведомстве добавили, что в настоящее время Италия ведет переговоры с Египтом по отправке в сектор Газа военно-полевого госпиталя. Обязательства по оказанию медицинской помощи палестинцам на себя взяли только Италия и Франция.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш сообщил, что обострение конфликта на территории сектора Газа унесло жизни 152 сотрудников ООН. Этот показатель самый высокий в истории организации. Гутерриш отметил, что сотрудники гуманитарных организаций, несмотря на давление, делают все возможное для своей миссии.

15 января министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что интенсивная фаза военных действий на севере сектора Газа завершилась. При этом он анонсировал завершение интенсивных боев на юге анклава в скором времени. Он добавил, что интенсивные бои на юге сектора Газа пока продолжаются, но они также завершатся в скором времени.