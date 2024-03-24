Италия предупреждала соотечественников об опасности терактов в России Глава МИД Италии: итальянцев просили не ездить в Россию из-за опасности терактов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство иностранных дел Италии предупреждало соотечественников о необходимости воздержаться от поездок в Россию из-за опасности терактов, заявил глава ведомства и вице-премьер Антонио Таяни в интервью газете Corriere della Sera. По словам дипломата, опасность была в воздухе.

Мы сразу выразили солидарность с пострадавшими, мы все на одной стороне в борьбе с этими ужасными действиями, — заявил министр.

Таяни добавил, что Италия готова сотрудничать для противодействия терроризму, представляющего глобальную угрозу. Глава ведомства отметил, что главы МИД стран «Группы семи» обсудят этот вопрос на встрече, которая пройдет в апреле на Капри.

Ранее глава «Азербайджанской национально-культурной автономии района Митино» Юсиф Хыдыров заявил, что азербайджанцы осуждают произошедшее вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле». По его словам, они призывают к самому суровому наказанию для ответственных за случившееся.

Также ранее президент Таджикистана Эмомали Рахмон созвонился с российским коллегой Владимиром Путиным по поводу теракта в «Крокус Сити Холле». Политик решительно осудил произошедшее, назвав это кровавым террористическим актом.