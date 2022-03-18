Италия предложит ЕС инициативу о локальных перемириях на Украине

Во время встречи глав МИД стран Евросоюза Италия планирует выдвинуть инициативу о локальных перемириях на Украине. К процедуре предполагается подключить Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев и Международный комитет Красного Креста. Об этом заявил в эфире телеканала Rai3 итальянский министр иностранных дел Луиджи Ди Майо.

Завтра я буду на Совете МИД ЕС и Италия обратится к Евросоюз с предложением организовать с УВКБ ООН и Красным Крестом постоянный канал связи, чтобы создать условия для локальных перемирий, в том числе используя модель, в которой УВКБ ООН и Красный Крест добились успеха, в таких городах, как Сумы и Мариуполь, где удалось вывезти несколько тысяч человек, — сказал дипломат.

Он также добавил, что «локализированное перемирие» позволит доставлять населению гуманитарную помощь.

Ранее бывший подполковник службы безопасности Украины Василий Прозоров заявил, что взятие Мариуполя принесёт колоссальный подъём духа жителям Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) и станет важным символом. Он уверен, что освобождение города станет мощным политико-психологическим фактором.

В настоящее время Россия проводит на Украине спецоперацию по демилитаризации денацификации страны. О начале операции президент РФ Владимир Путин объявил утром 24 февраля. Целью операции глава государства назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Как пояснили в Министерстве обороны РФ, российская армия наносит высокоточные удары по объектам военной инфраструктуры Украины и её войскам. При этом гражданскому населению ничто не угрожает, утверждают военные.