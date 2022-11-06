Италия поставила Украине тяжелую артиллерию и ракетные комплексы Вице-премьер Украины Верещук рассказала о поставках тяжелой артиллерии из Италии

Фото: Dmytro Smolienko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Власти Италии отправили Украине различные типы вооружений, заявила украинский вице-премьер Ирина Верещук. Она отметила, что речь идет о тяжелой артиллерии, ракетных комплексах и самоходных артиллерийских установках. В настоящий момент, подчеркнула Верещук, Киев испытывает острую необходимость в системах ПВО, передает Corriere della Sera.

Из Италии мы уже получили тяжелую артиллерию, самоходные артиллерийские установки, бронетранспортеры М113, ракетные комплексы, патроны различного калибра. Сейчас нам особенно нужны системы ПВО, — рассказала вице-премьер Украины.

До этого стало известно, что Рим до зимы должен одобрить шестой межведомственный декрет об отправке оружия в поддержку Киеву.

Накануне в Риме около 30 тысяч человек приняли участие в шествии «Европа за мир», требуя прекращения боевых действий на Украине и проведения мирных переговоров. К маршу присоединились около 600 общественных организаций и объединений со всей Италии: католических, пацифистских, скаутских, экологических, антифашистских и профсоюзных.

Участники шествия скандировали лозунги «Мы хотим скорейшего мира» и «Больше никаких войн». Они выдвинулись от площади Республики в центре столицы к площади Сан-Джованни-ин-Латерано с одноименной базиликой, где состоялся митинг.