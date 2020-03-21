https://static.news.ru/photo/3f40216c-6ba0-11ea-8167-fa163e074e61_660.jpg Фото: Claudio Furlan/Global Look Press

За прошедшие сутки число жертв коронавируса в Италии возросло на 793 человека и достигло 4825 летальных исходов. Таким образом страна побила суточный рекорд по смертям от СOVID-19. Об этом сообщил глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли.

Накануне число жертв уже перевалило за четыре тысячи, однако 21 марта был побит рекорд и по количеству излечившихся пациентов.

Выздоровевших стало на 943 человека больше и достигло 6062. К сожалению, за сегодня и скончавшихся стало больше на 793 человека, — цитирует Боррелли РИА Новости.

При этом в пятницу сообщалось о 689 излечившихся от опасного заболевания.

Сейчас в Италии коронавирус подтверждён более чем у 42 тысяч жителей. В пятницу заражённых стало больше на 4,6 тысячи человек, в четверг — почти на 4,5 тысячи.

На помощь итальянской стороне придёт Россия. В субботу президент России Владимир Путин и премьер-министр Италии Джузеппе Конте провели телефонный разговор о пандемии коронавируса. Российский лидер заявил о готовности оказать стране содействие в борьбе с COVID-19.

Как писал NEWS.ru, ранее 600 французских врачей подали иск в суд на премьер-министра и экс-главу Минздрава страны из-за лжи о COVID-19.