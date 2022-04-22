Глава Банка Италии: страна справится с последствиями антироссийских санкций

Рецессия итальянской экономики маловероятна, заявил в эфире телеканала Rai 3 глава Банка Италии Иньяцио Виско. По его мнению, страна способна справиться с последствиями антироссийских санкций в связи с проводимой на Украине военной спецоперацией.

В следующие несколько месяцев у нас по-прежнему будут высокие цены на газ и нефть, они будут колебаться вокруг этих высоких уровней, очень высоких, чтобы потом упасть во второй половине и более серьёзно в конце года, — заявил Виско.

В ответ на вопрос, может ли Италия выдержать последствия санкций против России, управляющий итальянским ЦБ отметил, что «страна точно в состоянии справиться» с ними.

Думаю, мы можем сохранять спокойствие и уделять внимание самым уязвимым слоям населения, которые пострадают больше всего, — сказал он.

По словам Виско, сценарий рецессии итальянской экономики маловероятен, так как конфликт на Украине «ограничен и не обладает таким глобальным измерением, как кризис 2009 года и пандемия».

Агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники ранее сообщило, что Италия откажется выполнять условия России по оплате за газ. Это произойдёт в том случае, если ЕС признает эти условия нарушающими его санкции.