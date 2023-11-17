Италия первой в ЕС отказалась от производства искусственного мяса

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Италия стала первой страной — участницей Европейского союза (ЕС), где отказались от производства и сбыта искусственного мяса, которое выращивают из стволовых клеток и продают под видом фермерского. Палата депутатов приняла соответствующий закон, подписанный министром сельского хозяйства Франческо Лоллобриджидой, пишет EADaily.

Как уточняет издание, 159 депутатов проголосовали за данную инициативу, 53 парламентария выступили против, а еще 34 воздержались. Первой, кто запретил сбыт искусственного мяса, стала ассоциация мелких фермеров «Колдиретти». Во время голосования члены организации провели демонстрацию.

При этом партия «Плюс Европа» во главе с председателем Бенедетто Делла Ведова заявила в ответ на протесты, что противники такого продукта «порождают невежество». Сам запрет там назвали «антинаучным и антиитальянским». Глава «Колдиретти» даже вступил в стычку с лидером партии, из-за чего потребовалось вмешательство полиции.

Диетолог Елена Соломатина ранее рассказала, что российские производители осваивают изготовление еды, в основе которой лежит альтернативный белок из насекомых. По ее словам, пока эта продукция не пользуется популярностью у россиян, однако ситуация может кардинально измениться уже через несколько десятилетий.