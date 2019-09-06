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США могут решить вопрос с экстрадицией директора по развитию бизнеса Объединённой двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в Ростех) Александра Коршунова в самом скором времени.

Как сообщает информационное агентство Adnkronos , власти Италии считают, что Вашингтон не будет затягивать вопрос выдачи россиянина. Сам Коршунов пока не высказывал никаких возражений против экстрадиции в Соединённые Штаты.

Топ-менеджер ОДК ожидает решения по выдаче в неаполитанской тюрьме «Поджореале». Около суток мужчина провёл в секции строго режима, где были запрещены любые контакты с другими заключёнными. Позднее Коршунова перевели камеру с более мягким распорядком, где отбывают заключение другие граждане РФ.

Коршунов был задержан в аэропорту Неаполя 3 сентября (по другим данным 31 августа) по запросу Минюста США. Его обвиняют в преступном сговоре с целью похищении интеллектуальной собственности.

Как ранее передавал News.ru, на первом заседании по делу Коршунова неаполитанский суд не принял решения по существу.