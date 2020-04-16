Италия ожидает новых самолётов с помощью из России

https://static.news.ru/photo/049599ba-8000-11ea-91e7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Минобороны России/vk.com

Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо заявил о том, что в стране в ближайшее время ожидают новые рейсы из России со средствами спецзащиты и аппаратами ИВЛ.

Это 330 тысяч масок, одна тысяча защитных костюмов, две машины для проведения анализов на тысячу тестов, 10 тысяч быстрых тестов, 100 тысяч обычных тестов, лаборатория для анализов, три комплекса санитарной обработки средств и поверхностей, три станции санитарной обработки крупных площадей и многочисленные аппараты вентиляции лёгких, — цитирует министра РИА Новости.

Ранее мэр итальянского города Дольмино Франческо Бромани поблагодарил российских специалистов за помощь, которую они оказали стране в борьбе с коронавирусом.

Как писал NEWS.ru, Россия предоставила помощь Италии 24 марта, отправив туда 15 своих самолётов со специалистами-вирусологами и оборудованием для диагностики коронавируса.