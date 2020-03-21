Все производственные предприятия Италии, не выпускающие продукцию первой необходимости, должны быть закрыты во избежание дальнейшего распространения коронавируса нового типа, объявил премьер-министр страны Джузеппе Конте.
Обращение премьера к нации транслировалось в Facebook. Сообщив об остановке производства, политик подчеркнул, что никакие вводимые на государственном уровне ограничения не затрагивают работу продовольственных магазинов и аптек.
Санитарное чрезвычайное положение перерастает в чрезвычайное экономическое положение, но мы справимся, — резюмировал Конте.
Как писал NEWS.ru ранее, ВКС РФ начинают 22 марта доставлять в Италию помощь для борьбы с распространением коронавируса, соответствующий приказ отдал министр обороны Сергей Шойгу. От РФ по готовности итальянской стороны вылетят восемь бригад военных медиков, в том числе — вирусологов.
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