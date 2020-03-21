https://static.news.ru/photo/55b9d01e-6bc8-11ea-995a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cheng Tingting/XinHua

Все производственные предприятия Италии, не выпускающие продукцию первой необходимости, должны быть закрыты во избежание дальнейшего распространения коронавируса нового типа, объявил премьер-министр страны Джузеппе Конте.

Обращение премьера к нации транслировалось в Facebook. Сообщив об остановке производства, политик подчеркнул, что никакие вводимые на государственном уровне ограничения не затрагивают работу продовольственных магазинов и аптек.

Санитарное чрезвычайное положение перерастает в чрезвычайное экономическое положение, но мы справимся, — резюмировал Конте.

Как писал NEWS.ru ранее, ВКС РФ начинают 22 марта доставлять в Италию помощь для борьбы с распространением коронавируса, соответствующий приказ отдал министр обороны Сергей Шойгу. От РФ по готовности итальянской стороны вылетят восемь бригад военных медиков, в том числе — вирусологов.