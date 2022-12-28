Италия обязала сдавать тест на COVID-19 некоторых пассажиров Минздрав Италии объявил об обязательном вводе тестов на COVID-19 для путешественников из Китая

Фото: Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

Министерство здравоохранения Италии обязало всех пассажиров, прибывающих в страну из Китая, сдавать тесты на коронавирус, говорится в пресс-релизе на сайте ведомства. Глава Минздрава Орацио Скиллачи уточнил, что речь идет в том числе и о людях, которые летят через Италию транзитом. По его словам, это сделано для безопасности жителей страны.

Я заказал в соответствии с постановлением обязательные антигенные мазки Covid 19 <...> для всех пассажиров, прибывающих из Китая и следующих транзитом через Италию. Эта мера необходима для обеспечения эпиднадзора и выявления любых вариантов вируса в целях защиты населения Италии, — говорится в сообщении Скиллачи.

23 декабря Bloomberg сообщал, что в Китае за день коронавирусом заразились более 37 млн человек, вспышка стала крупнейшей в мире. По данным агентства, за первые 20 дней декабря вирусом в стране заразились 248 миллионов китайцев, это почти пятая часть населения страны.

В свою очередь представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что ситуация с коронавирусом в Китае находится под контролем. По его словам, Пекин уже прошел пик эпидемии COVID-19 и сейчас жители города постепенно возвращаются к прежней жизни. Он уточнил, что другие регионы также готовятся к снижению уровня заболеваемости.