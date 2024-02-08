Названа сумма, которую Италия потратит на восстановление собора в Одессе Италия договорилась с ЮНЕСКО о реставрации собора в Одессе

Фото: Nina Liashonok/Keystone Press Agency/Global Look Press

Спасо-Преображенский собор в Одессе

Италия договорилась с ЮНЕСКО о восстановлении Спасо-Преображенского собора в Одессе, сообщило Министерство иностранных дел республики. По данным ведомства, итальянская сторона передаст на эти цели €500 тысяч. Соответствующее соглашение было подписано в Киеве в присутствии специального посланника министра иностранных дел по вопросам восстановления Украины Давиде Ла Чечилии.

Соответствующий проект был предложен учреждениями современного искусства (Triennale в Милане и MAXXI в Риме) и реализуется при участии Минкульта и МИД Италии, уточняется в сообщении. Средства пойдут на восстановление купола.

Спасо-Преображенский кафедральный собор в Одессе был серьезно поврежден в результате взрывов в июле 2023 года. Местный горсовет уточнил, что пострадали православные святыни, из-под завалов достали Касперовскую икону Божией Матери.

После этого Италия предложила Украине помощь в восстановлении собора и других поврежденных объектов архитектурного наследия на Украине. Вслед за Украиной Италия обвинила Россию в уничтожении собора.

Зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе, комментируя новость о разрушении собора, призвал его восстановить. Он подчеркнул, что объект архитектуры получил серьезные повреждения.