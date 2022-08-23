Италия лишила орденов Грушко, Грефа, Мельниченко и Белозерова Италия отозвала госнаграды у десяти российских бизнесменов и чиновников

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Герман Греф

Президент Италии Серджо Маттарелла лишил государственных наград страны десять россиян, среди которых предприниматели и чиновники. В частности, лишен награды замминистра иностранных дел России Александра Грушко, на данный шаг в Риме пошли из-за «несоответствия званию» награжденных, отмечается в указе, опубликованном в Gazzetta Ufficiale.

Орден Звезды Италии степени Великого офицера, [врученный] Грушко Александру Викторовичу, отозван за недостойностью, — подчеркивается в документе.

Также отозваны награды, врученные прежде заместителю министра иностранных дел Евгению Иванову, зампредседателя Госдумы Алексею Гордееву, председателю правления Сбербанка Герману Грефу, главе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллу Дмитриеву, председателю правления и гендиру «Газпром нефти» Александру Дюкову, президенту Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александру Шохину, гендиру ОАО «РЖД» Олегу Белозерову, а также предпринимателям Дмитрию Конову и Андрею Мельниченко.

У последнего бизнесмена в Италии заморозили яхту, стоимость которой превышает полмиллиарда евро.

Ранее стало известно, что президент Литвы Гитанас Науседа 10 августа лишил литовских государственных наград фигуристов Маргариту Дробязко и Повиласа Ванагаса из-за участия в шоу Татьяны Навки «Лебединое озеро» в Сочи. Такое решение в отношении спортсменов принято по рекомендации литовской комиссии по госнаградам.