Италия и Нидерланды подписали контракт на 400 млн доз вакцины от COVID

https://static.news.ru/photo/74f9bbbc-ad7f-11ea-9150-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cadu Rolim/Keystone Press Agency/Global Look Press

Англо-шведской фармацевтическая компания Astrazeneca произведёт 400 миллионов доз вакцины от коронавируса для жителей ЕС, заявил министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца.

По его словам, он встретился с коллегами из Франции,Германии и Нидерландов, чтобы подписать контракт с англо-шведской компанией.

По плану экспериментальная фаза, которая находится уже в продвинутой стадии, завершится осенью, — отметил итальянский министр на своей страницы в Facebook.

Он подчеркнул, что первая партия вакцины поступит до конца года. Она должна будет всегда восприниматься как глобальное общественное благо.

В мире заражены боле 7,6 млн человек, выздоровели более 3, 6 млн, погибли более 425 тыс.

Ранее NEWS.ru писал о том, что исследователи в Оксфордском университете на 80% уверены, что вакцина от коронавируса в форме ингалятора, над которой они работают, будет эффективной. Они утверждают, что рабочий образец может быть представлен общественности уже через несколько недель.