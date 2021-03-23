Италия хочет испытать «Спутник V» вместе со своим препаратом

https://static.news.ru/photo/dfc71bcc-8ba7-11eb-a851-96000091f725_660.jpg Фото: Ashraf Amra/Keystone Press Agency/Global Look Press

Итальянский Национальный институт инфекционных заболеваний Lazzaro Spallanzani («Спалланцани») планирует второй раз привить российской вакциной против нового коронавируса «Спутник V» добровольцев, до этого получивших разрабатываемый в стране препарат ReiThera, рассказал журналистам руководитель «Спалланцани» профессор Франческо Вайя.

По словам эксперта, в испытаниях примут участие почти 90 граждан. Им введут вещества на основе информационной РНК (иРНК) от Pfizer и Moderna или лекарство на базе аденовируса, такие как «Спутник V» или AstraZeneca, пишет РИА Новости.

Мы планируем ещё раз привить добровольцев, получивших будущий препарат Reithera, другими веществами либо на основе аденовируса, либо РНК. Если мы добьёмся успехов, то нам удастся создать вакцину «смешанного воздействия», которая может оказаться очень мощной в борьбе с коронавирусом [нового типа]. <...> Мы хотим понять, можно ли сочетать различные варианты [c Reithera], — отметил Вайя.

Второй этап клинических испытаний препарата, разрабатываемого ReiThera вместе с партнёрами из ФРГ и Бельгии, стартовал в середине марта 2021 года. Участниками проекта стали 900 волонтёров. Предполагается, что вакцина, построенная на аденовирусе гориллы, станет готова летом.

Ранее стало известно, что британско-шведская компания AstraZeneca могла предоставить неполную информацию о своей вакцине против коронавирусной инфекции, что могло повлечь серьёзные последствия. Об этом говорится в заявлении Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США (NIAID). Отмечается, что данные о вакцине будут тщательно рассмотрены независимыми консультативными комитетами. И уже после этого решение по использованию препарата в США примут Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, а также Центры по контролю и профилактике заболеваний.

Как писал NEWS.ru, специалисты Германии и Норвегии провели два независимых исследования, в результате которых выяснили, как вакцина британско-шведского производства AstraZeneca может провоцировать появление тромбов. Вакцинация способна вызывать аутоиммунную реакцию, которая, в свою очередь, приводит к появлению сгустков крови. Именно это, по мнению специалистов, является причиной отдельных случаев тромбоэмболических осложнений у пациентов в Европе.