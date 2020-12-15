Италии предрекли смертность времён Второй мировой войны

https://static.news.ru/photo/3a8eab5a-3eec-11eb-b242-fa163e074e61_660.jpg Фото: Carofei/Fotogramma/Global Look Press

Италию может захлестнуть уровень смертности 1944 года — времён Второй мировой войны, считают журналисты, ссылаясь на заявление главы Национального института статистики (ISTAT) Джана Карло Бланджардо. По оценке ведомства, число скончавшихся граждан в республике по итогам 2020 года может превысить 700 тысяч.

К середине декабря эксперты говорят о 647 тысячах ушедших из жизни в стране. Бланджардо признался, что подобная статистика вызывает сильную обеспокоенность, передаёт агентство Ansa.

Наша страна становится всё более старой: все возрастные группы до 44 лет демонстрируют снижение относительной доли по сравнению с 2011 годом, в то время как количество людей в возрасте 45 лет и старше значительно увеличивается: с 48,2% в 2011-м до 53,5% в 2019 году, — рассказал директор ISTAT.

Германия может вернуться к нормальной жизни во второй половине 2021 года. Об этом заявила канцлер Ангела Меркель в ходе виртуальной встречи со студентами. Осенний семестр в немецких вузах планируется начать 1 октября 2021 года. В Минздраве Германии полагают, что к осени будет вакцинировано 60% населения страны. По мнению эпидемиологов, этого достаточно для того, чтобы остановить неконтролируемое распространение инфекции.

Ранее NEWS.ru писал, что за последние полтора месяца уровень смертности от COVID-19 в мире вырос на 60%, а в Европе — почти на 100. Об этом заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове. Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан считает, что вакцинация будет лишь одной из существующих мер по борьбе с инфекцией и не сможет искоренить COVID-19.