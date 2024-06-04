«Истребление»: во Франции заметили «насильственную мобилизацию» на Украине Филиппо призвал к миру на Украине после видео с работой ТЦК в Днепропетровске

Фото: МО Украины

Запад должен прекратить поддерживать Украину и призвать к миру, заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети Х. Так он отреагировал на распространившееся в соцсетях видео, на котором двое работников ТЦК задерживают мужчину на улице при сопротивлении местных жителей, он же пытается сбежать.

Украина: ужасающее видео уличного похищения во время насильственной мобилизации в Днепре. <...> Решимость евроатлантистов продолжать эту войну, вооружая и финансируя Украину , приведет к полному истреблению украинского народа! — констатировал Филиппо.

Ранее стало известно, что Украина планирует лишить права на демобилизацию бывших военнопленных, вернувшихся из плена до 18 мая 2024 года. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко напомнил, что по закону все вернувшиеся из плена граждане должны быть демобилизованы, однако это никого не волнует.

До этого предприятия ОПК Украины, которые признаны критически важными и имеют право бронировать 100% работников, призвали власти не мобилизовывать своих сотрудников. В противном случае обороноспособность страны пострадает, предупредили авторы послания.

Политолог Сергей Марков рассказал, что на Украине местные военкоматы (ТЦК) начали мобилизовывать кришнаитов. По его словам, в стране нет возможности избежать призыва по религиозным соображениям.