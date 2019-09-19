https://static.news.ru/photo/81ca6c84-db1f-11e9-8db6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Carsten Rehder/dpa/Global Look Press

Принадлежащий ВВС Германии истребитель-бомбардировщик Tornado потерял в воздухе два подвесных топливных бака. Во время инцидента военный самолёт пролетал над землёй Шлезвиг-Гольштейн.

По данным источника агентства DPA , в момент ЧП в баках не было топлива. Один из них упал в поле в районе Восточный Гольштейн на севере Германии, а второй в настоящее время ищут.

По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Причина произошедшего неизвестна.

Ранее News.ru писал о том, что два истребителя Еurofighter ВВС Германии потерпели крушение на севере страны. Пилотам удалось катапультироваться. По предварительным данным, ЧП произошло в результате столкновения.