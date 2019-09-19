Принадлежащий ВВС Германии истребитель-бомбардировщик Tornado потерял в воздухе два подвесных топливных бака. Во время инцидента военный самолёт пролетал над землёй Шлезвиг-Гольштейн.
По данным источника агентства
По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Причина произошедшего неизвестна.
Ранее News.ru писал о том, что два истребителя Еurofighter ВВС Германии потерпели крушение на севере страны. Пилотам удалось катапультироваться. По предварительным данным, ЧП произошло в результате столкновения.