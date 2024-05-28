«Истратили авторитет»: политолог заявил о серьезном кризисе власти в Европе Политолог Рар: Шольц и Макрон окончательно потеряли лидерство в Евросоюзе

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон

Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон потеряли лидерство в Евросоюзе и утратили свой авторитет, заявил немецкий политолог Александр Рар. В разговоре с NEWS.ru он уточнил, что в собственных странах у этих политиков крайне низкая репутация. При этом подобная ситуация наблюдается и в других европейских государствах, отметил эксперт.

Действительно, и у Шольца, и у Макрона репутация в собственных странах очень низкая. Таким образом, они истратили весь свой авторитет как главные лидеры Европы. Но надо также признать, что у других действующих лидеров стран Европы репутация и авторитет никак не выше, — пояснил Рар.

Политолог подчеркнул, что в Нидерландах у власти находятся «правые популисты», в Италии — националисты, а в Испании премьер Педро Санчес уже давно теряет поддержку населения. Тем временем Евросоюз никогда не согласится отдать лидерство премьер-министру Венгрии Виктору Орбану или премьер-министру Словакии Роберту Фицо, уточнил эксперт.

Евросоюз переживает кризис власти, это правда. Поэтому лидеры либеральной Европы сейчас так упорно сопротивляются натиску со стороны правых, понимая, что руководство Европы может стать совсем другим. Поэтому лидеры либеральных элит Европы призывают действовать сообща против популистов, националистов, других не-либералов, — заключил Рар.

Орбан ранее заявил, что Европа втягивается в конфликт на Украине, но при этом не рассчитывает свои силы и средства, не просчитывая затраты. По его словам, более безответственного решения он в жизни не видел.