Историк назвал хамским заявление писательницы Ницой об Украине

Заявление украинской писательницы и общественного деятеля Ларисы Ницой о том, что Украина — божья и светлая нация , находящаяся на высшей ступени развития, пугает и является примером явного хамства. Об этом Pravda.Ru рассказал ведущий научный специалист Института российской истории РАН, кандидат исторических наук Андрей Марчуков.

По его словам, идея о том, что украинцы — это высшая раса, является примером национального эгоизма.

Идея национального превосходства, в частности, превосходства над русскими, является составной частью идеологии украинского национализма, который лёг в основу государственной идеологии самого государства, — считает эксперт.

Ницой уже не раз предлагала переименовать русский язык в московский и выступала против изучения Александра Пушкина, Михаила Лермонтова и других литературных классиков. А всё это из-за того, что русская литература помогает поднять национальный дух и мысль, отмечает историк.

Ницой — типичное ничтожество, она известна только благодаря своей ненависти и хамству, — сетует Марчуков.

Историк подчеркнул, что русский мир — это колоссальное наследие, люди воспитывались на нём поколениями. Если писателей, поэтов выдавить из культуры, то заменить их уже будет нечем, заключил эксперт.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что заявления лидера Украины Владимира Зеленского относительно русского населения страны разжигают межнациональную рознь.