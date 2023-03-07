Историк раскрыл роль, которую Запад назначил Польше в спецоперации Mysl Polska: Польше в украинском конфликте Запад назначил роль технических работников

Фото: Mateusz Wlodarczyk/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Польский историк Пшемыслав Пяст заявил, что Польша из тихой провинции внезапно стала базой главного театра военных действий. При этом Варшаве в украинском конфликте Запад отвел роль технических работников, занимающихся операционной техникой и перемещением декораций, подчеркнул он в статье, опубликованной изданием Mysl Polska.

Польша из тихой и счастливо забытой провинции вдруг стала базой главного театра военных действий. В этом спектакле мы по-прежнему стоим в подсобке, так как нам отведена роль технических работников, занимающихся операционной техникой и перестановкой элементов декораций, — сказал историк.

Он указал на то, что Польша при этом должна выполнять свою роль «качественно и профессионально, без нежелательного ропота».

Пяст считает, что с началом российской спецоперации на Украине в Польше появилась цензура, начались гонения на публицистов. По его мнению, те, кто должен обеспечивать безопасность поляков, по указке политических руководителей стали участниками операции по запугиванию граждан.

Ранее польский журналист Ян Энгельгард заявил, что Запад обманом внушает мысль об Украине, которая сражается за «свободный мир». При этом методы, используемые официальным Киевом в этой борьбе, не имеют ничего общего со «свободным миром», отметил он. Энгельгард также считает, что на Украине имеет место и религиозная война с Россией.