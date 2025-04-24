Историк предположил, кто станет новым папой римским Историк Филиппов допустил, что преемником Франциска станет кардинал из Африки

Фото: Christoph Reichwein/dpa/Global Look Press

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Место покойного папы римского Франциска может занять неевропейский кардинал, например, претендент из Африки, Азии или Латинской Америки, заявил RTVI историк Борис Филиппов. Он отметил, что на грядущем конклаве нет явного лидера среди кандидатов.

Мне симпатичен <...> филиппинский кардинал Луис Антонио Тагле. <...> если его изберут, он станет первым азиатским папой. Есть мальтийский кардинал Проспер Грек, — рассказал Филиппов.

В качестве еще одного возможного преемника Франциска он назвал госсекретаря Ватикана Пьетро Паролина. Историк отметил, что африканский папа, вероятнее всего, окажется более консервативным, чем белый. Он напомнил, что корни христианства уходят в Африку, Азию и Латинскую Америку.

Папа римский Франциск скончался 21 апреля в возрасте 88 лет. Он правил 12 лет и страдал от различных недугов.