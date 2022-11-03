Историк рассказал, сдержит ли Киев обязательства по зерновой сделке Историк Анпилогов: обязательства Киева по зерновой сделке вряд ли сохранятся надолго

Фото: The Swedish Coast Guard/XinHua/Global Look Press

Несмотря на то, что заверения Киева по зерновой сделке даны в обязывающей форме, они вряд ли продлятся длительное время, предположил в беседе с Pravda.Ru историк Алексей Анпилогов. Он считает, что украинская сторона в какой-то момент нарушит их. Также эксперт отметил, что у России есть явный интерес к возобновлению сделки, так как благодаря ей реализовывалось российское зерно, а также удобрения.

Зерновая сделка будет продолжена. Обязательства Киева даны в чётко обязывающей форме. Но я не верю, что они продлятся сколько-либо долго. Скорее всего, киевский режим их нарушит, — предположил историк.

Анпилогов отметил понятный и явный интерес самой России к возобновлению зерновой сделки, ведь она подразумевала продажу и российского зерна, а надежда на выполнение обязательств всеми сторонами еще сохраняется. Эксперт рассказал, что после возобновления Россией договоренностей в сделке из европейских портов уже начались отгрузки продукции «Уралкалия».

Сенатор Сергей Цеков ранее заявил, что письменные гарантии неиспользования зернового коридора украинской стороной для ведения боевых действий все равно оставляют риск, что украинцы не сдержат обещаний. По его словам, Украина часто оказывается ненадежным переговорщиком. Однако, считает Цеков, такой риск оправдан, так как зерно необходимо каким-то образом доставить в развивающиеся страны.