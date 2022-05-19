Историк объяснил, почему Хорватия возразила против вступления Швеции в НАТО Историк Колосков объяснил, почему Хорватия выступила против вступления Швеции в НАТО

Зоран Миланович / Фото Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

Президент Хорватии Зоран Миланович выступил против вступления Финляндии и Швеции в НАТО, так как для балканских стран в последнее время стало естественным пытаться решить интересующие их проблемы, используя сюжет расширения Альянса, заявил историк Евгений Колосков. По его мнению, Хорватия таким образом собирается решить проблему с избирательным законодательством в Боснии и Герцеговине, пишет «ПолитЭксперт».

Этот вопрос не раз в течение последних двух лет поднимается в рамках обсуждения боснийской проблемы. Для Балкан это не первый случай, когда сюжет расширения Североатлантического альянса используют для решения собственных проблем. Так было с Северной Македонией нынешней, так было в период вступления Хорватии в НАТО. В последнем примере Словения пыталась решить свои проблемы за этот счет, — отметил Колосков.

По мнению историка, Хорватия планирует разыграть «турецкую карту», выступив против вступления Финляндии и Швеции в НАТО. Однако, считает Колосков, вряд ли мнение Милановича будет иметь в Альянсе такой же вес, как и позиция президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. По его словам, в отличие от Балкан Турция имеет стратегическое значение для стран Альянса.

Ранее Миланович выразил желание, чтобы его страна по примеру Турции занялась блокировкой процесса рассмотрения заявок Швеции и Финляндии по вопросу присоединения к НАТО. Миланович собирается проинструктировать посла республики при НАТО Марио Нобило отдать свой голос против вступления двух северных стран в военный блок. Хорватия будет против этого вступления, пока не будет решён вопрос с реформированием избирательного законодательства в Боснии и Герцеговине.