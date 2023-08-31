«Исторический шанс»: политолог заявил о важности союза Сербии и Венгрии Политолог Гайич назвал историческим шансом союз Сербии с Венгрией

Фото: Правительство Сербии

Союз между Сербией и Венгрией является редкой исторической возможностью, которую просто необходимо отстоять, заявил NEWS.ru политолог Стеван Гайич. По его словам, если сербский лидер Александр Вучич хочет сохранить власть, ему придется прислушаться к мнению своего народа насчет такого партнерства.

Сербия не имеет исторического права перед предками и потомками не отстоять сербско-венгерский союз. Это редкий исторический шанс двух народов этой части Европы. Я считаю, что слова [премьер-министра Венгрии Виктора] Орбана о возможной атаке на газопровод поддерживает все население Сербии. Поэтому Вучич, хочет или не хочет, даже из-за соображений сохранения власти должен прислушаться к мнению сербского народа, — сказал эксперт.

Он уверен, что сербы прониклись уважением к венгерскому премьеру, так как тот продемонстрировал способность последовательно отстаивать интересы своей страны. Орбан, в свою очередь, понял, что сербы — не враги венграм, несмотря на сложную историю.

Орбан очень серьезно к этому относится, поэтому и сообщил, что для венгров и сербов террористическая атака на газопровод «Турецкий поток» будет поводом для немедленной реакции, — заключил Гайич.

Ранее Орбан заявлял, что любые посягательства на систему поставок российского газа, вроде теракта на «Северных потоках», станут поводом для войны. Венгерский премьер также заверил, что его коллега из Сербии солидарен с такой позицией.