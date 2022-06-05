«Исторический позор»: посол Украины об отказе ФРГ поставлять тяжелое оружие Украинский посол Мельник назвал позором отказ Германии от поставок Киеву бронетехники

Фото: Filmbildfabrik via imago-images.de/Global Look Press

Украинский посол в Берлине Андрей Мельник назвал решение немецких властей об отказе поставлять Киеву бронетехнику «позором, который войдет в историю». Речь идет о танках Leopard-1 и БМП Marder.

Правительство Германии цинично нам отказывает в поставках даже старых танков Leopard-1 и БМП Marder, — заявил посол в Twitter.

Мельник часто выступает с критикой в адрес руководства Германии по вопросу передачи Киеву вооружения. Дипломат ранее посмеялся над правительством ФРГ за промедление с оказанием военной помощи Украине. Он опубликовал в соцсетях фото улитки с приклеенным к ней патроном, подписав изображение фразой «Немецкое оружие для Украины уже в пути».

Он также назвал канцлера Германии Олафа Шольца «обиженной ливерной колбасой» за отказ ехать на встречу в Киев. Такое высказывание украинца вызвало волну возмущения среди немецкого общества, и, несмотря на это, посол отказался извиняться перед канцлером.

Помимо этого Мельник раскритиковал Шольца за его выступление на Всемирном экономическом форуме в Давосе, в ходе которого глава немецкого правительства, по мнению украинского посла, уделил недостаточно времени ситуации на Украине. Мельник обвинил Шольца в нехватке мужества и лидерства.