«Историческая перспектива»: на Украине крепко задумались о жизни после СВО Подоляк усомнился в способности Украины противостоять России

Фото: president.gov.ua

Михаил Подоляк

Неизвестно, что ждет Киев в будущем, считает советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк. В интервью «24 каналу» политик усомнился в способности Украины противостоять России в долгосрочной перспективе, поскольку Москва продолжает тратить на специальную военную операцию огромные средства.

Есть у нас хоть один шанс сохраниться в исторической перспективе в десять или 15 лет? — задался вопросом Подоляк.

Для того, чтобы нивелировать преимущество России, необходимо ограничивать ее ресурсы, заявил политик. Но даже при таком раскладе, заметил он, «успех» ВСУ на фронте зависит от трех факторов: соотношения ресурсов между Россией и Украиной, количества оружия у обеих сторон и сроков, когда это оружие можно начать использовать на поле боя«.

Ранее американский журналист Такер Карлсон заявил, что война на Украине, как и срок полномочий президента США Джо Байдена, завершается, и это к лучшему, поскольку оба процесса стали трагическимидля современности. По мнению аналитика, НАТО недооценила возможности России в зоне специальной военной операции, и дело идет к переговорам.

После этого президент США Джо Байден сообщил, что конфликты на Украине и Ближнем Востоке могут привести к «огромному прогрессу». Подобные трагедии ведут человечество к будущему, где меньше ярости, злости и войн, пояснил американский лидер.