ЕС введёт санкции против отдельных граждан Белоруссии

https://static.news.ru/photo/1dcd7036-d04c-11eb-89c0-96000091f725_660.jpg Фото: Виктор Драчев/ТАСС

Главы министерств иностранных дел стран — членов Евросоюза утвердят новые персональные санкции против Белоруссии. Следовательно, пакет обсуждаемых в настоящее время секторальных экономических ограничительных мер к заседанию, которое состоится 21 июня, готов не будет. Об этом в разговоре с журналистами сообщил высокопоставленный европейский источник. Его слова передаёт РИА Новости.

Источник подчеркнул, что на заседании главы МИД ЕС обсудят, на каком этапе в настоящий момент находится разрешение вопроса по Белоруссии. Политическое решение о введении ограничительных мер уже имеется.

Я ожидаю, что экономические секторальные санкции будут согласованы уже после заседания глав МИД ЕС, к заседанию в понедельник они готовы ещё не будут, будут утверждены персональные санкции, включая фигурантов, причастных к инциденту с принудительной посадкой самолёта в Минске, — добавил чиновник.

Ранее стало известно, что Евросоюз завершил согласование санкций против Белоруссии. Ограничительные меры затронут нефтегазовый сектор, сферу телекоммуникаций, калийное производство и табачную продукцию, уточнили в агентстве.

Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились в 2020 году, после президентских выборов в стране. Согласно официальным данным, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко, однако оппозиция заявила о фальсификации и победе своего кандидата Светланы Тихановской. В стране прошли громкие выступления несогласных с официальными результатами. Они сопровождались беспорядками и стычками с силовиками.

Новая волна недовольства со стороны Запада действиями белорусских властей началась после того, как в минском аэропорту был посажен самолёт ирландской авиакомпании. После посадки были задержаны летевшие этим бортом основатель оппозиционного Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич и его девушка — россиянка София Сапега. Гражданка РФ была арестована.