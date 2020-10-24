Источник: фразу Папы Римского про однополые пары неправильно перевели

https://static.news.ru/photo/42001500-160a-11eb-aeed-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ã‚Â©Alessia Giuliani/Global Look Press

Фразу Папы Римского Франциска о гражданских правах однополых пар в документальном фильме американского режиссёра российского происхождения Евгения Афинеевского «Франциск» специально перевели неправильно, заявил источник в Ватикане, близкий к Святому престолу.

В ленте специально допустили подлог. Причём цель совершенно конкретная — повлиять на общественное мнение консервативного католического крыла в США перед выборами <...>В оригинальной версии интервью на испанском никогда не использовалось слово «семья» или «брак». Имелось ввиду гражданское «сожительство». Папа говорил о сожительствующих лицах, обладающих юридическими правами, — цитирует источника ТАСС.

По его словам, понтифик имел ввиду также право на совместное пользование имуществом, налоговые вопросы и социальную помощь. Он добавил, что заявления Франциска ни имеют никакого отношения к традиционной семье, её основы остались нерушимыми, о чём часто напоминал Папа и Ватикан.

Европейская комиссия предлагает легализовать однополые союзы во всех странах Евросоюза, а несогласным с этим — покинуть содружество. Об этом заявила президент ЕК Урсула фон дер Ляйен. При этом национальное право государств, запрещающее такие союзы, учитываться не будет. Фон дер Ляйен подняла эту тему внезапно, так как ожидалось, что президент ЕК представит отчёт о ситуации с коронавирусом.

Дело в том, что не все страны Европы положительно относятся к представителям ЛГБТ-сообщества. Чаще всего негативный настрой к однополым бракам выражается в странах Прибалтики. Сопротивляются этому и в странах с сильными католическими традициями, например в Италии и Польше.

Ранее NEWS.ru сообщал, что эстонский президент Керсти Кальюлайд негативно отнеслась к высказыванию главы МВД страны Марта Хельме, который обвинил сторонников однополой любви в «гомопропаганде». Глава государства считает, что министр должен покинуть свой пост.