Источник рассказал о санкционном списке по Белоруссии

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На данный момент в списке белорусских лиц, которые вошли в санкционный список, числятся 40 человек. Об этом сообщил инсайдер в Евросоюзе.

По словам собеседника РИА Новости, список ещё обсуждается.

На фоне протестов, которые захлестнули Белоруссию после выборов президента и победы на них Александра Лукашенко, с чем не согласны многие жители страны, глава Европейского совета Шарль Мишель отметил, что Евросоюз в ближайшее время введёт санкции против значительного числа белорусских должностных лиц «за насилие, репрессии и фальсификацию выборов». Кроме того, МИД Литвы сообщил о том, что Лукашенко включили в невъездной список.

Многие белорусы считают, что итоги голосования сфальсифицированы. По данным ЦИК, победу в выборах одержал действующий президент Александр Лукашенко. Он набрал 80,1% голосов. Основной противник главы государства Светлана Тихановская получила 10,1% голосов. Протестующие считают, что победила экс-кандидат Тихановская.

Кроме того, недовольство в Европе вызвала работа силовиков на митингах. В первые дни акций в отношении митингующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водомёты, светошумовые гранаты, резиновые пули. За первые дни, согласно официальным данным, более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, тогда в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.