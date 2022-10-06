Источник объяснил перемещение военной техники на юге Молдавии Источник объяснил перемещение военной техники на юге Молдавии подготовкой к учениям

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Перемещение военной техники на участке молдавско-румынской границы связано с совместными учениями молдавских, румынских и британских военнослужащих, сообщил РИА Новости источник в Управлении международного сотрудничества Минобороны Молдавии. Учения Joint Combined Exchange Training пройдут в учебных центрах национальной армии до 21 октября и призваны повысить уровень оперативной совместимости и синхронизировать оперативную деятельность между военнослужащими.

10 октября стартуют совместные военные учения с участием наших военных и военных из Румынии и Великобритании. Военная техника прибывает из Румынии именно с этой целью, — сообщил источник.

Ранее в Telegram-каналах и соцсетях были опубликованы фото- и видеокадры с перемещением армейской техники на юге Молдавии со стороны Румынии. Между тем доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин сообщил, что военная активность на территории страны связана с внутренними процедурами, в частности с упорядочиванием резервов ВС Молдавии. По его словам, Молдавия вряд ли станет объявлять военную мобилизацию на территории страны ради участия в конфликте на Украине, а президент страны Майя Санду много раз заявляла, что Молдавия придерживается политики нейтралитета и ни в какие военные конфликты вмешиваться не собирается.