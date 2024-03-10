«Испытывает на прочность»: в Словакии оценили деятельность премьера страны FT: президент Словакии Чапутова: премьер Фицо испытывает демократию на прочность

Фото: Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

Роберт Фицо

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо испытывает демократию на прочность, ставя под сомнение независимость Конституционного суда, заявила президент Словакии Зузана Чапутова в интервью газете Financial Times. По ее словам, это может грозить стране приостановкой выплат со стороны ЕС.

Я полагаю, что границы демократии испытываются на прочность <…> Как и в случае с любым другим государством ЕС, в случае серьезного нарушения принципа верховенства закона в Словакии должен быть поставлен вопрос о выполнении условий для получения финансирования со стороны Евросоюза, — заявила она.

В январе Фицо высказал мнение, что Украине придется пойти на территориальные уступки для завершения конфликта с Россией. Словацкий премьер подчеркнул, что Братислава отказывается поставлять оружие Киеву или поддерживать планы Украины по присоединению к НАТО.

Также Фицо заявил, что некоторые страны ЕС и НАТО рассматривают возможность направить своих военных на Украину, и соответствующие решения могут быть приняты на основе двусторонних договоренностей, на которые словацкая сторона повлиять не в силах.