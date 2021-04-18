«Испытания продолжаются»: в Турции опровергли одобрение «Спутника V»

https://static.news.ru/photo/439fe438-a0d6-11eb-8603-96000091f725_660.jpg Фото: sputnikvaccine.com

Говорить об одобрении производства российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» в Турции пока рано. Член научного совета страны по коронавирусу Афшин Эмре Кайыпмаз подчеркнул, что испытания препарата пока продолжаются.

Ранее газета Yeni Safak со ссылкой на Кайыпмаза сообщала, что в Турции одобрено производство препарата. Теперь специалист пояснил, что его слова были поняты не совсем верно.

Я сказал журналисту, что в Турции проводятся испытания российской вакцины и лишь по некоторым их этапам получены промежуточные положительные результаты. Больше я ничего не говорил. Видимо, журналист не совсем верно понял. Но я очень расстроен, позвонил в газету, и сейчас они убирают эту новость с сайта, — цитирует Кайыпмаза РИА Новости.

В своём предыдущем комментарии Кайыпмаз уточнял, что одна доза «Спутника V» обойдётся производителю в $10, что примерно равняется цене за дозу китайской вакцины Sinovac. Китай доставляет свой препарат по $10-11. Власти Турции пока никак не комментируют эту ситуацию.

Ранее сообщалось, что Минздрав РФ ведёт переговоры по заключительной стадии включения российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в список Всемирной организации здравоохранения. Об этом сообщил глава ведомства Михаил Мурашко.

Министр отметил, что производство препарата на сегодняшний день локализуется уже на 20 производственных площадках, причём как отечественных, так и зарубежных. Он уточнил, что несмотря на помощь другим государствам, о россиянах также никто не забывает.