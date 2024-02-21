В Великобритании объяснили «аномалией» неудачный пуск баллистической ракеты Sun: пуск баллистической ракеты с подлодки ВМС Британии закончился неудачей

Фото: Chief Petty Officer David Holmes/Keystone Press Agency/Global Look Press

Пуск межконтинентальной баллистической ракеты Trident 2

ВМС Великобритании провели неудачный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Trident 2 с атомной подлодки HMS Vanguard, пишет издание Sun. Ракета покинула пусковую шахту и упала в воду рядом с подлодкой. Уточняется, что в тот момент на борту подлодки находился глава Минобороны королевства Грант Шаппс. В военном ведомстве объяснили случившееся «аномалией».

Во время испытания произошла аномалия. По соображениям национальной безопасности мы не можем предоставить дополнительную информацию по этому вопросу. <...> Ракета Trident дала резкую осечку и упала в океан в нескольких метрах от британской атомной подводной лодки, с которой она была запущена. Неудачный запуск произошел, когда министр обороны Грант Шаппс находился на борту HMS Vanguard, — говорится в статье.

Инцидент произошел во время учений у берегов Флориды. Специалисты уже инициировали проверку обстоятельств случившегося. Великобритания начала поисковую операцию по извлечению ракеты с морского дна.

Ранее сообщалось, что Военно-морские силы Великобритании решили провести испытания межконтинентальной баллистической ракеты Trident 2. Пуск был запланирован с атомной подводной лодки в Атлантическом океане, это были первые подобные испытания британской стороны с 2016 года.

Военный корреспондент Александр Коц в ответ на это заявил, что Великобритания имеет полное право проводить испытания, и прокомментировал это событие: «Нехай стреляют». Баллистические ракеты подводных лодок (БРПЛ) являются основой ядерной мощи США и Великобритании, и неудивительно, что военные хотят их испытать, однако, подчеркнул он, Россия в свою очередь тоже проведет семь учебных пусков. По его словам, российские ракеты «Сарматы» будут поновее британских.