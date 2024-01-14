«Исправил формулировку»: Сунак дал заднюю в вопросе гарантий Киеву «Украинская правда»: Сунак и Зеленский по-разному понимают гарантии Киеву

Фото: Ukraine Presidency/Ukrainian Pre/Global Look Press

Премьер Великобритании Риши Сунак и Владимир Зеленский «разошлись в характеристике» того, что именно прописано в заключенном между Киевом и Лондоном договоре по безопасности, пишет «Украинская правда». На пресс-конференции в Киеве британский министр избегал слова «гарантии» и заменял его обтекаемой формулировкой «заверения в безопасности». Позднее он «исправился» и подчеркнул, что это «заверения» в рамках обещания государств G7, заметили журналисты.

В то время как сам Зеленский употреблял исключительно слово «гарантии». Изредка он выбирал фразу «гарантии безопасности».

При этом британский премьер Риши Сунак, сообщая о подписанном документе, выбрал другой термин и несколько раз подчеркнул, что речь идет о «заверениях в безопасности», — отметили журналисты.

Ранее в правительстве Британии заявили, что двустороннее соглашение станет первым шагом в развитии «непоколебимого столетнего партнерства» с Украиной. В кабмине подчеркнули, что королевство первым из числа стран G7 подписывает такой документ с Киевом.

Премьер-министр Британии также объявил, что Британия в этом году выделит Украине крупнейший пакет военной помощи на $3,2 млрд. Сунак заверил, что поддержка Киева со стороны Лондона не ослабнет. По словам премьера, пакет будет включать в себя оборудование к ПВО, противотанковое оружие, ракеты и снаряды.