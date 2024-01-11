«Используют для блокировки РФ»: политолог о поставках оружия США Финляндии Политолог Мезюхо: США будут поставлять Финляндии оружие для блокировки РФ

Фото: defense.gov

Планы США поставлять вооружение Финляндии связаны с недавним вступлением страны в НАТО и желанием заблокировать Россию на севере Европы, заявил политолог Иван Мезюхо. Комментируя ситуацию «360», эксперт уточнил, что для Вашингтона выгодно географическое расположение Финляндии.

Сегодня Финляндия используется Соединенными Штатами Америки для блокирования Российской Федерации на севере Европы. И, конечно, в этом смысле Соединенным Штатам Америки выгодно географическое положение Финляндии, — пояснил политолог.

Деградация торговых отношений между Россией и Финляндией также осуществляется в интересах США, отметил Мезюхо. По его словам, сама Финляндия еще со времен СССР зарабатывала большие деньги на торговле с РФ, но сейчас государство придерживается антироссийских принципов в рамках как внешней, так и внутренней политики. Эксперт объяснил это несамостоятельностью страны и ее принадлежностью к западному блоку.

Ранее стало известно, что США планируют передать Финляндии свыше полусотни истребителей F-35, а также танки M1A1 Abrams для усиления границы НАТО с Россией. Поставки военной техники могут начаться в обозримом будущем. По словам автора статьи о поставках вооружения, финская сторона уже получила предупреждение от России.