Первый заместитель главы правительства Испании Кармен Кальво была госпитализирована с симптомами респираторной инфекции. У женщины взяли анализы на коронавирус.
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Ранее у двух членов испанского кабмина был выявлен коронавирус. Инфицированными оказались министр по вопросам территориальной политики Каролина Дариас и министр по делам равноправия Ирене Монтере. Также наличие COVID-19 подтверждено у председателя правительства Каталонии Кима Торры и председателя правительства сообщества Мадрид Исабель Диас Аюсо.
Испания занимает второе место в Европе по числу выявленных случаев коронавирусной инфекции. К 23 марта это число превысило 33 тысячи. Более 2,1 тысячи больных скончались. Количество заражённых в мире — 338 724 человека, умерли — 14 687. Количество инфицированных коронавирусом нового типа в России достигло 438 человек. Наибольшее число заразившихся — в Москве
Ранее NEWS.ru сообщал о том, что правительство Испании рассматривает возможность продления режима ЧС до 11 апреля.
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