https://static.news.ru/photo/89914480-6cfe-11ea-9422-fa163e074e61_660.jpg Кармен Кальво Фото: Jorge Sanz/Keystone Press Agency/Global Look Press

Первый заместитель главы правительства Испании Кармен Кальво была госпитализирована с симптомами респираторной инфекции. У женщины взяли анализы на коронавирус.

Как передаёт РИА Новости, Кальво самостоятельно обратилась в одну из клиник Мадрида вечером 22 марта. После осмотра медики приняли решение о госпитализации. В настоящий момент политик проходит стандартный курс лечения от ОРВИ.

Ранее у двух членов испанского кабмина был выявлен коронавирус. Инфицированными оказались министр по вопросам территориальной политики Каролина Дариас и министр по делам равноправия Ирене Монтере. Также наличие COVID-19 подтверждено у председателя правительства Каталонии Кима Торры и председателя правительства сообщества Мадрид Исабель Диас Аюсо.

Испания занимает второе место в Европе по числу выявленных случаев коронавирусной инфекции. К 23 марта это число превысило 33 тысячи. Более 2,1 тысячи больных скончались. Количество заражённых в мире — 338 724 человека, умерли — 14 687. Количество инфицированных коронавирусом нового типа в России достигло 438 человек. Наибольшее число заразившихся — в Москве

Ранее NEWS.ru сообщал о том, что правительство Испании рассматривает возможность продления режима ЧС до 11 апреля.