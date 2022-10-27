В Испании указали на «роковую ошибку» украинских властей Rebelión: за взятые Украиной кредиты будут расплачиваться несколько поколений граждан

Фото: Ulf Mauder/dpa/Global Look Press

Расплачиваться за взятые властями Украины у Запада кредиты придется нескольким поколениям граждан страны. Такое мнение высказали авторы испанского издания Rebelión. По их мнению, на погашение старых долгов придется брать новые займы, в связи с чем задолженность будет лишь увеличиваться.

Страны НАТО поставляют Украине огромные партии оружия и предоставляют многомиллиардные кредиты, которые Киеву придется погашать в будущем под привычные проценты, которые украинцы должны будут выплачивать в течение нескольких поколений, — говорится в материале.

Авторы также предположили, что Украине для погашения предыдущих кредитов придется брать новые, в результате чего долг будет только расти и стране придется отдать свои предприятия западным кредиторам почти за бесценок.

В итоге западный капитал окажется реальным бенефициаром займов, оплачивая оружие и гуманитарную помощь для Украины, а затем записывая это в счет долга страны, выдвигает свою версию развития событий издание.

Киевские власти должны когда-нибудь понять, что следовать приказам Вашингтона и Брюсселя, направленным против Москвы, было роковой ошибкой, — резюмируют журналисты.

Ранее сообщалось, что Всемирный банк выделил на помощь Украине дополнительные $500 млн. Эти деньги пойдут на покрытие расходов, возникших в результате военных действий. При этом непосредственно на Украине говорят о необходимости ежемесячных поступлений на сумму $5-6 млрд.

Также премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что если Евросоюз перестанет выделять Киеву деньги, украинцы могут остаться без зарплат и пенсий. Сама Украина уже исчерпала возможности экономить, отметил он. Глава правительства пояснил, что говорит о финансировании в рамках обещанных €9 млрд.