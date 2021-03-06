Испанское СМИ сообщило о новой угрозе для Европы

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Резкий спад рождаемости может произойти в Испании и других странах Европы из-за пандемии и вынужденной самоизоляции. Об этом предупреждает газета El Pais.

По данным издания, в декабре и январе уровень рождаемости в стране снизился по сравнению с аналогичным периодом годом ранее на 22,6%.

Пока у нас есть данные только за два месяца 2021 года. Этого мало, чтобы сделать точный прогноз на целый год, но уже сейчас ясно, что спад ожидается сильным, — сообщил в интервью директор института Национального исследовательского совета Диего Рамиро.

Схожая ситуация наблюдается и в других европейских странах. Так, в Италии в декабре 2020 года число новорождённых снизилось в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года на 21,6%, во Франции в январе уровень рождаемости упал на 13%.

В качестве основных факторов происходящего авторы издания называют резкое сокращение рабочих мест и высокую смертность от коронавирусной инфекции.

Ранее NEWS.ru писал, что Росстат подвёл итоги «естественного движения населения» в январе. По данным официальной статистики, число смертей от коронавируса в России в январе по сравнению с декабрём прошлого года снизилось, при этом общий показатель смертности увеличился.