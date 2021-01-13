Испанский суд постановил привить от коронавируса недееспособную женщину

https://static.news.ru/photo/6c70cd92-5599-11eb-bf19-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Суд в Испании обязал медиков сделать прививку от коронавирусной инфекции постоялице дома престарелых, признанной недееспособной. Против этого решения возражала дочь пожилой женщины.

Это первое подобное судебное решение в стране. Несколько аналогичных дел находятся в процессе рассмотрения. Судебный иск подал дом престарелых Domus Vi San Lazaro, расположенный в Сантьяго-де-Компостеле. Дочь недееспособной женщины отказывалась разрешать вакцинацию матери, уверяя, что процедура опасна для её здоровья. При этом прививочная кампания в настоящее время проходит во всех учреждениях для пожилых в стране.

Судья Хавьер Фрага Мандиан при вынесении решения сослался на то, что пандемия COVID-19 уже привела к десяткам тысяч жертв в Испании, а недееспособная женщина относится к возрастной группе, в которой сложилась самая тяжёлая ситуация, передаёт РИА Новости. Судья также привёл заключение судмедэксперта, в котором говорится, что все применяемые в Испании вакцины прошли клинические испытания, а известные побочные осложнения от прививки — «небольшие и временные».

Решение ещё может быть обжаловано в суде высшей инстанции.

В Испании за время пандемии выявлено 2,1 млн случаев COVID-19, жертвами болезни стали 52,7 тысячи человек.

Ранее испанские учёные разработали биосенсор, способный выявлять коронавирус в воздухе, писал NEWS.ru. Прибор содержит антитела, которые реагируют на патоген.