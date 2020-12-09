Испанский регулятор не исключает побочных эффектов при вакцины от COVID-19

https://static.news.ru/photo/9c1e66c4-3aca-11eb-a3a6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

После начала массовой вакцинации у людей могут проявляться не описанные при испытаниях побочные действия препарата. Об этом заявила директор агенства по контролю за лекарственными средствами и медицинскими изделиями в Испании Мария Хесус Ламас.

Эксперт пояснила, что вероятность возникновения побочек небольшая. Дело в том, что в исследованиях препарата принимали участие десятки тысяч добровольцев, а большинство негативных реакций проявляется в первые 4-8 недель.

Маловероятно, но это правда, что такая возможность существует, и, если это произойдет, мы должны незамедлительно отреагировать, — цитирует директора регулятора EFE.

В Испании прививку от коронавируса можно будет сделать с января 2021 года. Как заверил премьер-министр Педро Санчес, возможность вакцинироваться получат 20 млн жителей страны.

С начала пандемии в Испании было выявлено более 1,71 млн случаев заражения, более 47 тыс. пациентов умерли. Сейчас на всей испанской территории действует режим повышенной готовности. Власти ввели его в октябре и продлили до мая следующего года.

При этом 10 декабря коэффициенты распространения коронавирусной инфекции нового типа на территории как России, так и Москвы 10 декабря оказались самыми низкими с начала осенней волны эпидемии. По стране показатель упал до 0,96, а в столице — до 0,81, сообщал NEWS.ru.