Испанский мотогонщик умер после тяжелой аварии на «Дакаре» Испанский гонщик Фалькон скончался после падения с мотоцикла на ралли «Дакар»

Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Карлес Фалькон

Испанский гонщик Карлес Фалькон скончался в больнице от полученных травм после аварии на ралли-марафоне «Дакар», сообщила пресс-служба команды TwinTrail Racing в Facebook (деятельность в РФ запрещена). По словам врачей, неврологические повреждения, которые были вызваны остановкой сердца, оказались необратимы. Спортсмену было 45 лет.

В понедельник, 15 января, Карлес покинул нас. Медики подтвердили, что неврологические повреждения, вызванные остановкой сердца в момент аварии, оказались необратимы. Он покинул нас, занимаясь тем, что было его мечтой, — участвуя в «Дакаре». Он наслаждался собой, был счастлив гонкам на мотоцикле. Мы должны помнить его за его улыбку и за счастье, которое он дарил всем, — сказано в заявлении.

Фалькон упал с мотоцикла во время второго этапа соревнований 7 января. Он получил тяжелую травму головы, его пришлось реанимировать на трассе. Медики оказали Фалькону первую помощь, после чего его экстренно доставили в больницу. Врачи диагностировали у него отек мозга, вызвавший кому, переломы позвоночника, ключицы, ребер и запястья.

Ранее в Германии скончался бывший чемпион мира и Европы по футболу Франц Беккенбауэр. Его не стало на 79-м году жизни. С 1964 по 1977 год он провел более 400 матчей за мюнхенскую «Баварию». Беккенбауэр являлся трехкратным обладателем Кубка европейских чемпионов, также он выигрывал чемпионат ФРГ, Кубок Германии и Межконтинентальный кубок.