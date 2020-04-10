Испанский министр заявил, что стране удалось замедлить темпы пандемии

https://static.news.ru/photo/23283604-7b31-11ea-b85c-fa163e074e61_660.jpg Сальвадор Илья Фото: Xinhua/Keystone Press Agency/Global Look Press

Министр здравоохранения Испании Сальвадор Илья предупредил, что королевство пока не вошло в «фазу деэскалации» пандемии коронавирусной инфекции. При этом он подчеркнул, что стране удалось замедлить темпы COVID-19.

Илья по итогам встречи кабмина отметил, что с 13 апреля некоторым из жителей Испании, находившимся на карантине последние две недели, будет разрешено вернуться к работе. Речь идёт о строителях и сотрудниках транспортной системы. Они должны будут соблюдать правила социального дистанцирования.

Все люди, которые могут работать из дома, должны продолжать находиться в изоляции, уточняет CNN.

Данные показывают, что мы достигаем наших целей, но мы остаёмся на важном этапе пандемии, — пояснил глава Минздрава.

Как писал NEWS.ru, в Испании число жертв коронавирусной инфекции превысило 15 тысяч человек. По данным на 10 апреля, в стране умерли 15 843 заражённых COVID-19 пациента.