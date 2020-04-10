Испанский министр заявил, что стране удалось замедлить темпы пандемии

Министр здравоохранения Испании Сальвадор Илья предупредил, что королевство пока не вошло в «фазу деэскалации» пандемии коронавирусной инфекции. При этом он подчеркнул, что стране удалось замедлить темпы COVID-19.
Илья по итогам встречи кабмина отметил, что с 13 апреля некоторым из жителей Испании, находившимся на карантине последние две недели, будет разрешено вернуться к работе. Речь идёт о строителях и сотрудниках транспортной системы. Они должны будут соблюдать правила социального дистанцирования.
Все люди, которые могут работать из дома, должны продолжать находиться в изоляции,
Данные показывают, что мы достигаем наших целей, но мы остаёмся на важном этапе пандемии, — пояснил глава Минздрава.
Как писал NEWS.ru, в Испании число жертв коронавирусной инфекции превысило 15 тысяч человек. По данным на 10 апреля, в стране умерли 15 843 заражённых COVID-19 пациента.
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