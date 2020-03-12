https://static.news.ru/photo/75b4dc0c-644c-11ea-b08f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wikimedia

Коронавирусную инфекцию обнаружили врачи в организме члена испанской партии «Подемос», министра по равноправию Ирене Монтеро. Супруг политика, писатель и член Конгресса депутатов Пабло Иглесиас Туррион находится на карантине.

Состояние здоровья Монтеро врачи оценивают как нормальное. Как сообщает El Mundo, все члены кабмина Испании сдадут анализы на инфицирование COVID-19.

На территории королевства выявлены 2277 случаев заражения коронавирусом, 55 человек скончались.

В Испании медики составили перечень продуктов, которые помогут поддержать работу иммунной системы и защитить организм от гриппа, ОРВИ и некоторых других заболеваний, писал NEWS.ru.