Коронавирусную инфекцию обнаружили врачи в организме члена испанской партии «Подемос», министра по равноправию Ирене Монтеро. Супруг политика, писатель и член Конгресса депутатов Пабло Иглесиас Туррион находится на карантине.
Состояние здоровья Монтеро врачи оценивают как нормальное. Как
На территории королевства выявлены 2277 случаев заражения коронавирусом, 55 человек скончались.
В Испании медики составили перечень продуктов, которые помогут поддержать работу иммунной системы и защитить организм от гриппа, ОРВИ и некоторых других заболеваний, писал NEWS.ru.
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