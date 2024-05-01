Испанский генерал заявил о неспособности ВСУ сдержать российские войска ABC: Украина не сможет сдержать Россию даже с учетом помощи США на $61 млрд

Фото: МО Украины

Недавнее решение США о предоставлении помощи Украине на $61 млрд, с которым Вашингтон не мог определиться еще с конца 2023 года, не окажет существенного влияния на ход украинского конфликта, заявил отставной генерал-лейтенант испанской армии Педро Питарч, передает ABC. Военный подчеркнул, что новый пакет расширит возможности украинской армии, однако главная проблема ВСУ заключается в дефиците кадров.

Одобренный пакет, несомненно, будет означать повышение оперативных возможностей украинских войск. Хотя это, вероятно, не позволит им перейти в наступление, учитывая недостаток человеческих ресурсов и сложности с набором [новых солдат], — заявил он.

По мнению Питарча, данная поддержка позволит Украине провести ряд «показных» акций и замедлить продвижение российской армии на ряде направлений. Он уверен, что, несмотря на это, возможность ВСУ остановить атаку ВС России не выглядит ожидаемой.

Ранее обозреватель Financial Times Лоуренс Фридман выразил мнение, что Запад будет требовать от Украины успехов на фронте, после того как был одобрен новый пакет военной помощи на сумму $61 млрд. По его словам, данного уровня поддержки недостаточно для слома ситуации на поле боя.