Испанский чиновник принял душ во время онлайн-совещания и подал в отставку

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Муниципальный советник в городе Торрелавега в северной Испании Бернардо Бустильо принял душ во время онлайн-совещания. В результате он подал в отставку.

Мужчина трудился на двух работах и боялся, что не успеет помыться перед началом рабочего дня на втором месте, передаёт The Guardian. Он перенёс компьютер в ванную, свернул приложение для совещаний и ушёл в душ.

Однако он не выключил камеру и микрофон. Коллеги пытались предупредить его об этом, звонили на телефон, но ничего не помогало. Тогда мэр был вынужден прекратить встречу.

Позднее видеозапись инцидента появилась в Интернете. Политик извинился и напомнил, что из-за пандемии коронавируса такие истории стали обычными. При этом он решил прекратить свою политическую карьеру.

Я провёл половину своей жизни полуголым, и мне никогда не было стыдно за наготу, будь то моя собственная или чужая. <...> Я не могу не сожалеть о том, что конец моей политической жизни связан с моей наготой, которая не имеет большого значения, — сказал он, отметив, что также работает инструктором по плаванию.

Как писал NEWS.ru, ранее неизвестный голый мужчина устроил своеобразное представление в районе платформы Кунцево в Москве, совершив целый ряд странных поступков. При этом он был агрессивно настроен по отношению к окружающим людям.